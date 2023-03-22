Москва, 22 марта, 2023, 15:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации сбили военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области. Об этом в ходе брифинга сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Максим Цуканов ИА REGNUM Вертолет Ми-8

«Истребители ВКС России в районе населенного пункта Малые Крынки Харьковской области сбили вертолет Ми-8», — указал Конашенков.

Кроме того, ВС РФ за сутки нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112-ти районах. Российская ПВО также сбила 26 украинских дронов и три снаряда РСЗО HIMARS на четырех направлениях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее подразделения Вооружённых сил России нанесли удары по территории аэродрома «Школьный», расположенного в Одессе. Уничтожены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ, а также склад боеприпасов территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области.