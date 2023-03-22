Красный Лиман, ДНР, 22 марта, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Вооружённые силы Российской Федерации за последние сутки уничтожили на краснолиманском направлении более 90 военнослужащих ВСУ. Об этом в среду, 22 марта, в ходе брифинга сообщил официальный предстатель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Минобороны РФ/ТАСС Работа расчетов самоходных пушек «Гиацинт» в зоне проведения СВО

По словам Конашенкова, на указанном направлении при поддержке оперативно-тактической авиации и артиллерии нанесено поражение подразделениям ВСУ на огневых позициях в районах населённых пунктов Червоная Диброва, Площанка и Кузьмино Луганской Народной Республики.

Всего за прошедшие сутки на краснолиманском направлении Вооружённые силы Украины, помимо живой силы, потеряли две боевые бронированные машины, три пикапа, одну самоходную гаубицу «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Игорь Конашенков также в ходе брифинга сообщал, что на территории аэродрома «Школьный» в районе Одессы поражены два ангара с военной техникой и вооружением армии Украины. Также за минувшие сутки Вооружённые силы России уничтожили более 300 военнослужащих ВСУ на донецком направлении.