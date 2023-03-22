Казанский «Ак Барс» обыграл на выезде «Адмирала» в матче плей-офф КХЛ
Владивосток, 22 марта 2023, 15:42 — REGNUM Казанский «Ак Барс» обыграл со счётом 2:1 на выезде «Адмирала» из Владивостока во втором раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Зинэтулы Билялетдинова увеличила отрыв в серии 3–1.
В основное время у гостей шайбу забросил Кирилл Семенов, у хозяев отличился Либор Шулак. Победную шайбу в овертайме забил нападающий «Ак Барса» Александр Радулов.
Пятый матч серии между «Ак Барсом» и «Адмиралом» пройдет в Казани 24 марта в 19:30 (мск).
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Московский ЦСКА одержал победу над ярославским «Локомотивом» во втором матче полуфинала Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла 19 марта в Москве и завершилась со счётом 3:2.