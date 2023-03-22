Москва, , 15:38 — REGNUM Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств ― участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих пограничных войск государств ― участников СНГ, подписанные 15 мая 1992 года, денонсированы. Такое решение на пленарном заседании 22 марта приняла Госдума.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Участниками соглашений являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Эти документы предусматривают, что в случае переселения пенсионера на постоянное место жительства в другое государство СНГ ему назначается пенсия по нормам государства проживания, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

В пояснительных документах указано, что в последние годы значительно возросло количество случаев выплаты Россией пенсий лицам, которые никогда не проходили военную службу ни в СССР, ни в России. Предусмотренный соглашениями порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в РФ, где самый высокий уровень пенсий.

По мнению правительства, в настоящее время соглашения свою задачу выполнили. Теперь для сохранения приобретённых пенсионных прав граждан государства ― участники СНГ переходят на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о денонсации пакета соглашений в рамках СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей правительство внесло в Госдуму 1 февраля. В документе особо оговаривалось, что пенсии, которые назначены до прекращения действия соглашений от 15 мая 1992 года для Российской Федерации, не будут пересматриваться и их выплата РФ будет продолжена.