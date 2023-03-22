Москва, 22 марта, 2023, 15:38 — ИА Регнум. Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих государств ― участников Содружества Независимых Государств (СНГ) и Соглашение о порядке пенсионного обеспечения военнослужащих пограничных войск государств ― участников СНГ, подписанные 15 мая 1992 года, денонсированы. Такое решение на пленарном заседании 22 марта приняла Госдума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Участниками соглашений являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан и Украина.

Эти документы предусматривают, что в случае переселения пенсионера на постоянное место жительства в другое государство СНГ ему назначается пенсия по нормам государства проживания, а выплата пенсии, назначенной в государстве, в котором были приобретены пенсионные права, прекращается.

В пояснительных документах указано, что в последние годы значительно возросло количество случаев выплаты Россией пенсий лицам, которые никогда не проходили военную службу ни в СССР, ни в России. Предусмотренный соглашениями порядок назначения и выплаты пенсий приводит к росту фиктивных миграционных потоков иностранных военных пенсионеров в РФ, где самый высокий уровень пенсий.

По мнению правительства, в настоящее время соглашения свою задачу выполнили. Теперь для сохранения приобретённых пенсионных прав граждан государства ― участники СНГ переходят на двустороннее международное сотрудничество в области пенсионного обеспечения.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект о денонсации пакета соглашений в рамках СНГ о пенсионном обеспечении военнослужащих и их семей правительство внесло в Госдуму 1 февраля. В документе особо оговаривалось, что пенсии, которые назначены до прекращения действия соглашений от 15 мая 1992 года для Российской Федерации, не будут пересматриваться и их выплата РФ будет продолжена.