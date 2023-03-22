Москва, 22 марта, 2023, 15:43 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России нанесли удары по территории аэродрома «Школьный», расположенного в Одессе. Об этом 22 марта сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

«На территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, уничтожен склад боеприпасов 103-й бригады территориальной обороны в районе Кисловки Харьковской области.

Накануне украинским СМИ писали, что взрывы произошли в районе одесского аэродрома. Точные данные об ущербе не приводились.

Ранее 22 марта стало известно, что украинские морские беспилотники пытались атаковать Севастополь. По словам властей города, три дрона попытались проникнуть в бухту, но были вовремя обнаружены и уничтожены. Глава Минобороны Сергей Шойгу рассказал, что атаку беспилотников отразили российские девушки-военнослужащие.