Москва, , 15:34 — REGNUM В параде в честь 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, который пройдёт 9 мая на Красной площади, примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц военной техники. Об этом 22 марта сообщил министр обороны Сергей Шойгу во время заседания коллегии Минобороны.

Сергей Шойгу Иван Шилов © ИА REGNUM

«Начнём рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади. В нём примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники», — сказал Шойгу.

Министр обороны напомнил о важности патриотических мероприятий на фоне непрекращающихся попыток возродить идеологию нацизма и переписать историю.

«Наш народ хорошо помнит уроки прошлого, знает, что, только сплотившись, можно одолеть врага, защитить свой дом, детей и страну. К сожалению, сейчас мы видим возрождение гибельной идеологии нацизма, попытки переписать историю, оправдать преступников, на руках которых кровь мирных людей», — сказал Шойгу.

Всего в военных парадах ко Дню Победы, которые состоятся в 28 городах России, примут участие более 55 тыс. человек и 1,2 тыс. единиц техники.

В 2022 году в параде ко Дню Победы на Красной площади приняли участие 11 тыс. военнослужащих, 131 единица современного вооружения и военной техники, 77 самолетов и вертолетов.