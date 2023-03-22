Москва, 22 марта, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Более 300 военных вооружённых формирований Украины было уничтожено российскими войсками на донецком направлении за минувшие сутки. Об этом 22 марта рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Майшев/РИА Новости Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» на боевой позиции

«На донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за прошедшие сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих», — сказал он.

Кроме того, официальный представитель Минобороны уточнил, что также за это время российскими войсками было уничтожено: три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также гаубица Д-20 ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что на территории аэродрома «Школьный» в районе города Одесса были поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ. Также истребители ВКС России сбили вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины у населённого пункта Малые Крынки в Харьковской области.