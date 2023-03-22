Депутат Госдумы Ирина Яровая подтвердила создание на Украине объектов НАТО под видом биолабораторий

Донецк, , 15:28 — REGNUM Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая в ходе итогового заседания комиссии по парламентскому расследованию деятельности американских биолабораторий заявила, что информация о создании на территории Украины военных объектов НАТО под видом биолабораторий полностью подтверждена.

Ирина Яровая © Михаил Терещенко/ТАСС

«Наше расследование в полной мере подтвердило, что на Украине под видом биолабораторий создавались именно военные объекты США и НАТО», — приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы 22 марта.

Депутат отметила, что создание военных объектов под видом биолабораторий позволило Соединённым Штатам Америки действовать в обход международных соглашений, ограничивающих размещение военных баз Североатлантического альянса на территории суверенных государств.

Как передавало ИА REGNUM, обращение палат Федерального собрания России к парламентариям стран мира в связи с военно-биологической деятельностью США за пределами своей территории было внесено в Госдуму 14 февраля 2023 года. В упомянутом документе парламентарии выразили обеспокоенность в связи с расширением военно-биологической деятельности Соединённых Штатов Америки в других суверенных государствах.