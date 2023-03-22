Балицкий поручил решить проблему очередей в отделениях ПФ Запорожской области

Мелитополь, , 15:11 — REGNUM Вопрос очередей в отделениях ПФР в Запорожской области будет решён, поручено принять меры по решению этой проблемы, написал 22 марта врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, он уже отдал распоряжение региональному отделению ПФР «в ближайшее время проработать механизм устранения проблемы очередей».

Также чиновникам поручено создать для людей «комфортные условия для ожидания», обеспечить пенсионерам оперативную консультативную помощь и, если потребуется, «помощь в заполнении документов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале февраля президент России Владимир Путин заявил, что нужно сделать всё, чтобы новые регионы России быстро вышли на общероссийские показатели, напомнив, что родина в целом «начинается с малой родины».

В конце сентября 2022 года с Россией воссоединились четыре новых региона — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. Регионы вошли в состав России по итогам референдумов. Пока часть Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР остаётся под оккупацией ВСУ.