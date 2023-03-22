Донецк, , 15:06 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин считает, что западные поставки Вооружённым силам Украины снарядов с обеднённым ураном поставят под угрозу коллективную безопасность в Европе.

Денис Пушилин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Фактически замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявлением о поставках Украине снарядов, содержащих обедненный уран, признала, что Запад не просто готов существенно повысить градус конфликта до ядерного, он готов поставить на кон коллективную безопасность», — приводит ТАСС слова Пушилина 22 марта.

Также врио главы ДНР напомнил, что подобные решения европейских государств расцениваются как проявление преступных намерений.

Впервые о намерениях поставить Вооружённым силам Украины снаряды с обеднённым ураном 21 мая заявила заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди. Она отметила, что подобные бронебойные снаряды будут предоставлены Киеву вместе с танками Challenger 2.