Лавров предупредил о рисках применения боеприпасов с обеднённым ураном на Украине

Москва, , 15:04 — REGNUM Поставки Лондоном снарядов с обеднённым ураном Киеву сократят возможности Украины производить качественное продовольствие. Об этом 22 марта на пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что такие действия Великобритании станут дальнейшим шагом к эскалации.

Лавров напомнил о плачевных результатах применения боеприпасов с обеднённым ураном в Югославии и Ираке, когда пострадали десятки тысяч людей, был резкий всплеск онкологических заболеваний, на десятилетия была заражена почва.

«Применение боеприпасов с обеднённым ураном резко понизит, если вообще сохранит возможность Украины производить качественное незаражённое продовольствие», ― подчеркнул Лавров.

Он также добавил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки снарядов с обеднённым ураном Киеву с учётом военной доктрины РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди в ответ на парламентский запрос заявила, что Лондон наряду с предоставлением эскадрона боевых танков Challenger 2 планирует поставить Киеву боеприпасы с содержанием обеднённого урана.

В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указал на то, что это «плохо кончится» для Лондона. По его словам, Лондон уже потерял «ориентиры в том, что касается своих действий, в том, как эти действия подрывают стратегическую стабильность во всём мире».

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