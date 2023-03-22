Москва, 22 марта, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Модернизация системы противоракетной обороны Москвы завершится в 2023 году. Такое заявление сделал 22 марта министр обороны Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Шойгу

«В этом году завершим модернизацию системы противоракетной обороны города Москвы», — сообщил глава российского оборонного ведомства.

По словам Шойгу, одним из приоритетов направления развития ВКС РФ является оснащение войск перспективными системами противовоздушной и противоракетной обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Министр обороны РФ уже дал поручение представить девушек к госнаградам. Они также получат денежную премию за уничтожение объектов противника.