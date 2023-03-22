Сочи, Краснодарский край, 22 марта, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Тему сотрудничества в военно-технической сфере обсудили на встрече 22 марта главы МИД России и Эритреи Сергей Лавров и Осман Салех Мохаммед. Об этом глава российской дипломатии заявил на итоговой пресс-конференции.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

Комментируя встречу с Мохаммедом, министр иностранных дел России сказал, что обсуждал с коллегой сотрудничество «в военной, военно-технической сфере и в целом в сфере обеспечения безопасности».

«Это важный аспект нашего взаимодействия», — подчеркнул Лавров.

Напомним, зимой Лавров совершил поездку по странам Африки. Руководство ряда государств подтвердило планы побывать в России на втором саммите «Россия — Африка» в июле 2023 года.

Посетил Ларов и Эритрею, пообещав стране удовлетворить её потребности «в поддержании ее оборонных возможностей». Глава МИД РФ пообещал руководству республики помощь в гуманитарной сфере, в том числе в сфере обучения студентов в России.