Советник врио главы ДНР Гагин: на артёмовском направлении замечены танки Leopard

Донецк, , 14:51 — REGNUM В настоящее время появились сообщения о том, что на артёмовском направлении у вооружённых формирований Украины были замечены немецкие танки Leopard и бронетранспортёры (БТР) зарубежного производства. Об этом 22 марта рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сейчас появились сообщения о наличии (танков) Leopard и бронетранспортёров иностранного производства как раз именно на артемовском участке фронта», — сказал он.

Как указал Гагин, иностранные БТР «достаточно легко» поражают российские средства поражения, так как броневая защита этих бронемашин оставляет желать лучшего.

Также советник врио главы ДНР отметил, что на данный момент ВСУ не применяют массово в ходе военных действий зарубежную боевую технику, так как, по его мнению, Киев не успел её доставить на линию фронта из-за сложной логистики.

«Дороги контролируются нашими силами, и переправлять большие колонны — это достаточно опасно», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ян Гагин рассказал, что город Артёмовск практически полностью блокирован российскими силами. Под контролем российской артиллерии находятся все дороги, ведущие в город.