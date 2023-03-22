Анкара, , 14:43 — REGNUM Турецкая оппозиционная партия «Народный альянс» официально выдвинула Кемаля Кылычдароглу единым кандидатом на президентские выборы в Турции, которые пройдут 14 мая. Соответствующее заявление передано в Высший избирательный совет страны.

Лидер Народно-демократической партии Кемаль Кылычдароглу © Zuma/TASS

Единственным оппонентом Кемаля Кылычдароглу на предстоящих выборах станет единый кандидат от «Республиканского альянса», действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Высшая избирательная комиссия Турции единогласно проголосовала за утверждение 14 мая в качестве даты президентских и парламентских выборов. В случае необходимости, второй тур президентских выборов назначен на 28 мая.

Ранее действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что турецкая оппозиция выступает против реализации проекта по строительству атомной электростанции «Аккую».