Захарова осудила нападение на китайский рудник в ЦАР
Москва, 22 марта 2023, 14:43 — REGNUM Россия рассчитывает, что виновные в нападении на граждан Китая в ЦАР будут установлены и понесут наказание. Об этом говорится в распространенном 22 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва решительно осуждает преступные действия боевиков, жертвами которых становятся мирные жители.
«Надеемся, что виновные в этой варварской акции будут установлены и понесут заслуженное наказание. Выражаем наши искренние соболезнования китайской стороне и семьям погибших», — говорится в тексте комментария.
Напомним, 19 марта в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) неизвестными лицами было совершено вооруженное нападение на китайскую частную компанию «Голд кост груп», работающую в сфере золотодобычи. В результате инцидента погибли девять граждан Китая, двое — получили ранения.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал наказать виновных в нападении на граждан Китая в ЦАР по всей строгости китайского законодательства. В КНР серьезно отреагировали на происшествие и призвали приложить все усилия, чтобы вылечить раненых.