Захарова: Россия ожидает, что виновные в нападении на граждан КНР в ЦАР будут наказаны

Москва, , 14:43 — REGNUM Россия рассчитывает, что виновные в нападении на граждан Китая в ЦАР будут установлены и понесут наказание. Об этом говорится в распространенном 22 марта комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Официальный представитель МИД РФ заявила, что Москва решительно осуждает преступные действия боевиков, жертвами которых становятся мирные жители.

«Надеемся, что виновные в этой варварской акции будут установлены и понесут заслуженное наказание. Выражаем наши искренние соболезнования китайской стороне и семьям погибших», — говорится в тексте комментария.

Напомним, 19 марта в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) неизвестными лицами было совершено вооруженное нападение на китайскую частную компанию «Голд кост груп», работающую в сфере золотодобычи. В результате инцидента погибли девять граждан Китая, двое — получили ранения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал наказать виновных в нападении на граждан Китая в ЦАР по всей строгости китайского законодательства. В КНР серьезно отреагировали на происшествие и призвали приложить все усилия, чтобы вылечить раненых.