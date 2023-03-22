МИД КНР: США нужно задуматься о своей позиции по Украине, а не сваливать вину на Китай

Пекин, , 14:37 — REGNUM Перед тем как критиковать Китай, США стоит пересмотреть свои действия и позицию по кризису на Украине. Об этом 22 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Украина Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Ван Вэньбинь, хотя Китай всегда призывает к примирению и переговорам, Вашингтон назвал его позицию несправедливой.

«Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Неужто справедливо дать кризису охватить весь мир?» — задался вопросом китайский дипломат.

«Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают Китай беспристрастной стороной в вопросе конфликта на Украине. Также он обвинил Пекин в том, что тот якобы «продолжает твердить российскую пропаганду».