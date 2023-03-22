Пекин, 22 марта, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Перед тем как критиковать Китай, США стоит пересмотреть свои действия и позицию по кризису на Украине. Об этом 22 марта заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Как отметил Ван Вэньбинь, хотя Китай всегда призывает к примирению и переговорам, Вашингтон назвал его позицию несправедливой.

«Разве справедливо непрерывно поставлять оружие на поле боя? Справедливо ли непрерывно повышать степень эскалации конфликта? Неужто справедливо дать кризису охватить весь мир?» — задался вопросом китайский дипломат.

«Мы рекомендуем американской стороне задуматься над собственной ролью в вопросе Украины, свернуть с ошибочного пути подливания масла в огонь и прекратить сваливать вину на Китай», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не считают Китай беспристрастной стороной в вопросе конфликта на Украине. Также он обвинил Пекин в том, что тот якобы «продолжает твердить российскую пропаганду».