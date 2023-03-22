Реутов, Московская область, , 14:36 — REGNUM Заместитель командующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий, которого обвиняют в получении взятки на сумму 28 млн рублей, взят под стражу. Такую меру пресечения по ходатайству следствия 22 марта ему избрал Реутовский гарнизонный военный суд.

МВД Иван Шилов © ИА REGNUM

В СИЗО генерал останется как минимум до 4 мая.

«Избрать в отношении Драгомирецкого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 14 суток», ― цитирует ТАСС постановление суда.

Как сообщало ИА REGNUM, замкомандующего Центральным округом Росгвардии генерал-майор Вадим Драгомирецкий был задержан несколько дней назад по подозрению в хищении средств при выполнении государственных контрактов по обеспечению ведомства.

Ранее руководитель комитета Госдумы по информационной политике и экс-советник главы Росгвардии Александр Хинштейн («Единая Россия») написал о том, что Драгомирецкий стал фигурантом уголовного дела о получении взяток и превышении полномочий. Парламентарий уточнил, что генерал признал свою вину и написал явку с повинной.

22 марта в суде Драгомирецкому было предъявлено обвинение во взяточничестве на сумму 28 млн рублей. Ему вменяется два эпизода получения взяток. Генерал частично признал вину.