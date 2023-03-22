Глава Минобороны РФ сообщил, что атаку БПЛА в Севастополе отразили девушки-военнослужащие

Москва, , 14:27 — REGNUM Атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Сергей Шойгу Кадр из видео. Министерство обороны РФ

По его словам, два БПЛА уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко. Министр обороны РФ уже дал поручение представить девушек к госнаградам. Девущки также получат денежную премию за уничтожение объектов противника.

«Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму. Все три аппарата уничтожены», — отметил Шойгу.

Напомним, 22 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По уточненной информации, дроны пытались проникнуть в бухту.