Шойгу: девушки-военнослужащие отразили атаку дронов ВСУ в Севастополе
Москва, 22 марта 2023, 14:27 — REGNUM Атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, два БПЛА уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главная старшина Татьяна Целуйко. Министр обороны РФ уже дал поручение представить девушек к госнаградам. Девущки также получат денежную премию за уничтожение объектов противника.
«Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму. Все три аппарата уничтожены», — отметил Шойгу.
Напомним, 22 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По уточненной информации, дроны пытались проникнуть в бухту.