Шойгу: девушки-военнослужащие отразили атаку дронов ВСУ в Севастополе
Глава Минобороны РФ сообщил, что атаку БПЛА в Севастополе отразили девушки-военнослужащие
Москва, 22 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
По его словам, два БПЛА уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Министр обороны РФ уже дал поручение представить девушек к госнаградам. Девушки также получат денежную премию за уничтожение объектов противника.
«Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму. Все три аппарата уничтожены», — отметил Шойгу.
Ранее 22 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По уточненной информации, дроны пытались проникнуть в бухту. По ним вели огонь из стрелкового оружия. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на улице Ленина, 2 повыбивало стекла.
14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. В США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.