Москва, 22 марта, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Атаку беспилотников на Севастополь отразили российские девушки-военнослужащие. Об этом на заседании коллегии военного ведомства сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

Кадр из видео. Министерство обороны РФ Сергей Шойгу

По его словам, два БПЛА уничтожили старший матрос контрактной службы Марина Фалеева и главный старшина Татьяна Целуйко. Министр обороны РФ уже дал поручение представить девушек к госнаградам. Девушки также получат денежную премию за уничтожение объектов противника.

«Сегодня была предпринята попытка поразить наши объекты в Крыму. Все три аппарата уничтожены», — отметил Шойгу.

Ранее 22 марта глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников и работе системы противовоздушной обороны (ПВО). По уточненной информации, дроны пытались проникнуть в бухту. По ним вели огонь из стрелкового оружия. От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на улице Ленина, 2 повыбивало стекла.

14 марта 2023 года над акваторией Чёрного моря в районе Крымского полуострова был зафиксирован полет американского беспилотника MQ-9. Дрон летел с выключенными транспондерами. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители Су-27, но в контакт с MQ-9 летчики не вступали и благополучно вернулись на аэродром базирования. В США подтвердили, что американский беспилотник MQ-9 находился в Чёрном море с целью провести разведку.