Вашингтон, , 14:25 — REGNUM Диверсия на газопроводах «Северный поток» была одной из тем обсуждения канцлера Германии Олафа Шольца во время его поездки в США. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, который ранее провёл собственное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Журналист ссылается на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир заявил, что доказательства участия Соединённых Штатов Америки в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» утаиваются Берлином. Подобные выводы он сделал на основании того, что публикация о возможной причастности проукраинских группировок к терактам на газопроводах появилась сразу в американской газете The New Tork Times и ряде немецких СМИ.

При этом он отметил, что накануне появления этой информации канцлер Германии Олаф Шольц поспешил направиться в Белый дом. Оздемир считает, что президент США Джо Байден мог передать Шольцу документы, в которых рассказывается о произошедших терактах. Однако, что именно было в этих материалах и что Вашингтон пообещал Берлину, неизвестно.

Напомним, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

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