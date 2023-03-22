Вашингтон, 22 марта, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Диверсия на газопроводах «Северный поток» была одной из тем обсуждения канцлера Германии Олафа Шольца во время его поездки в США. Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш, который ранее провёл собственное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Инфографика

Журналист ссылается на собственные источники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкий журналист издания Evrensel Юджель Оздемир заявил, что доказательства участия Соединённых Штатов Америки в диверсиях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток ― 2» утаиваются Берлином. Подобные выводы он сделал на основании того, что публикация о возможной причастности проукраинских группировок к терактам на газопроводах появилась сразу в американской газете The New Tork Times и ряде немецких СМИ.

При этом он отметил, что накануне появления этой информации канцлер Германии Олаф Шольц поспешил направиться в Белый дом. Оздемир считает, что президент США Джо Байден мог передать Шольцу документы, в которых рассказывается о произошедших терактах. Однако, что именно было в этих материалах и что Вашингтон пообещал Берлину, неизвестно.

Напомним, взрывы на нескольких нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток ― 2» произошли в сентябре 2022 года. В России было возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма.

Со ссылкой на разведданные, изученные чиновниками США, The New York Times (NYT) в начале марта сообщила, что за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группировка. С версией о том, что подрыв газопроводов системы «Северный поток» могла совершить некая «проукраинская группировка», выступило также немецкое издание Die Zeit.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что версия о том, что украинские олигархи причастны к подрыву «Северных потоков», не имеет ничего общего с реальностью.

Версию о причастности частной проукраинской группировки президент России Владимир Путин назвал «полной чушью». По его словам, очевидно, что теракт был совершён «на государственном уровне». Российский лидер добавил, что теоретически во взрывах на «Северном потоке» были заинтересованы США, которые вследствие теракта расширили возможности сбыта своего СПГ в Европе.