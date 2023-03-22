Магас, 22 марта, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов и делегация российского Минкульта во главе с заместителем министра Сергеем Обрывалиным, а также бизнесмен и владелец группы «САФМАР» Михаил Гуцериев побывали в горной Ингушетии и осмотрели памятники архитектуры перед началом их реставрации.

Пресс служба главы и правительства Республики Ингушетия

В 2023 году группа «САФМАР» планирует продолжить работу по реставрации знаменитых башенных комплексов Джейрахского района. Помимо восстановления сооружений, предполагается обновление инженерных коммуникаций и создание туристической инфраструктуры. По итогам встречи с представителями министерства была анонсирована реконструкция группой «САФМАР» около десятка объектов культурного наследия и башенных комплексов. В первую очередь специалисты будут работать с теми объектами, которые уже сейчас оказались под угрозой исчезновения. Это Обн-Хо, Кели, Пуй. На сегодняшний день уже стартовали работы по реконструкции трех башенных комплексов Ний, Морч и Харпи. Планируется, что объекты удастся открыть до конца 2023 года.

Есть еще два значимых культурно-архитектурных объекта: это христианский храм «Тхаба-Ерды» и комплекс «Вовнушуки», состоящий из оборонно-сторожевых башен. Их будут реставрировать за счет средств, которые выделит федеральный бюджет. Замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин приехал в республику специально для того, чтобы изучить территорию, где предстоит провести работы.

Помимо этого, стороны обговорили детали взаимодействия между группой «САФМАР» и органами исполнительной власти, особенности контроля качества выполняемых работ, необходимость сохранить объекты в первозданном виде и соблюдать технологии реставрации. К процессу привлекут местных специалистов и экспертов из других регионов.

Махмуд-Али Калиматов высказался по поводу необходимости сохранения башенных комплексов для будущих поколений. Он напомнил, что этот памятник носит уникальный характер и является культурным достоянием не только региона, но и всей страны.

«Мы встречались с Ольгой Любимовой и Михаилом Гуцериевым в Москве, обсудили возможности совместной работы для сохранения главного достояния наших предков — башен. Эти башни — наследие всей республики, всего народа, которое необходимо сохранить для последующих поколений», — подчеркнул Калиматов.

«Мы вместе с благотворителями подготовим программу восстановления архитектурных памятников средневековой Ингушетии. Министерство культуры примет участие в финансировании восстановления храма и некоторых башен. Разработаем проектно-сметную документацию и в ближайшее время приступим к работе. Комплексный план, рассчитанный на 5–10 лет, затронет множество монументов горной Ингушетии», — заявил в свою очередь Сергей Обрывалин.

В ходе визита у членов делегации была возможность увидеть комплекс «Бишт», восстановленный в 2021 году на деньги, выделенные Гуцериевым.

По словам бизнесмена, в первоначальный вид привели 22 башни в комплексе Бишт, в том числе четыре боевых сооружения. В ходе работ удалось найти 1700 различных артефактов, обнаружить склепы и кладбища, захоронения как языческого, так и мусульманского периода.

Пресс служба главы и правительства Республики Ингушетия

«При этом использовались фотоархивы 1926 года, когда архитектурные сооружения еще были в сохранности. Наши предки сберегали это для нас, и сегодня мы намерены сделать все необходимое для сохранения великого культурного наследия», — рассказал Михаил Гуцериев.

Делегация побывала на местах, где будут построены крупнейшие культурные объекты, которые реализуются благодаря финансированию из федерального бюджета. Речь идет о Государственной филармонии, Русском музыкально-драматическом театре и Республиканском музее краеведения. В Магасе уже определены участки, где построят упомянутые объекты. Они разместятся в центре столицы республики. В общей сложности согласно смете на них выделено порядка 4,5 миллиарда рублей. Глава Ингушетии отметил, что возведение таких объектов позволит привлечь внимание к развитию культуры в регионе.

Напомним, в декабре 2021 года президент РФ Владимир Путин отметил, что для России крайне важно «поддерживать языки, самобытную культуру народов России». Как отметил глава государства, в такой большой стране необходимо беречь историческое и культурное наследие.