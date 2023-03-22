Москва, 22 марта, 2023, 14:20 — ИА Регнум. Отсутствие артиста балета Сергея Полунина на церемонии награждения в Кремле заметил президент России Владимир Путин. Он заявил об этом 22 марта в ходе вручения премии в области литературы и искусства за произведения для детей и премии для молодых деятелей культуры за 2022 год.

Александр Вильф/РИА Новости Сергей Полунин

Как отметил глава Российского государства, Полунин является молодым, однако уже признанным мастером, который уже вписал свои страницы в историю мировой хореографии.

«Только чего-то я его не вижу», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января президент России Владимир Путин направил свои поздравления преподавателям, воспитанникам и выпускникам Московской государственной академии хореографии (МГАХ) по поводу 250-летнего юбилея учреждения. Он уточнил, что за это время МГАХ была воспитана блистательная плеяда талантливых артистов, педагогов и хореографов, создававших высокие каноны исполнительского мастерства и приумножавших великие традиции и славу русского балета своим подвижническим трудом.