Вашингтон, , 14:20 — REGNUM Экспорт шампанского из Турции в Россию за прошедший год подскочил на 182%. Об этом со ссылкой на Trade Data Monitor сообщает Bloomberg.

Шампанское Дарья Антонова © ИА REGNUM

При этом в 2022 году, согласно данным, опубликованным в марте отраслевым объединением Comite Champagne, Турция нарастила закупки игристого напитка во Франции на 120%. В свою очередь, французские производители отправили в Объединённые Арабские Эмираты почти 1,9 млн бутылок шампанского, что на 75% больше, чем годом ранее.

Отмечается, что, возможно, росту продаж способствовал наплыв российских граждан, которые хлынули в ОАЭ и другие государства Персидского залива. Такое мнение высказал сопредседатель объединения производителей шампанских вин L’Union des Maisons de Champagne Давид Шатийон.

Издание напоминает, что ЕС ввёл запрет на экспорт предметов роскоши в Россию после начала спецоперации на Украине. Однако он распространяется только на товары стоимостью более 300 евро, а бутылки шампанского часто продаются дешевле. По данным базирующегося в Женеве Trade Data Monitor, некоторые страны, где произошёл резкий рост импорта, возможно, реэкспортировали его в Россию.

Bloomberg пишет, что Россия в 2021 году была 13-м по объёму рынком сбыта шампанских вин, импортировав 2,3 млн бутылок. В 2022 году она опустилась на 38-е место, поставки сократились более чем на 80%.

Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз в марте 2022 года запретил поставлять в Россию предметы роскоши. Ограничения распространяются в том числе на роскошные автомобили и ювелирные изделия.

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