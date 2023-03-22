Минск, 22 марта, 2023, 14:18 — ИА Регнум. Нескольких задержанных в Польше якобы за шпионаж граждан из Белоруссии польские власти пытаются обменять на своих. Их вину никто не доказывает, задержанные просто схвачены в целях обмена в будущем на кого-нибудь. Об этом сообщил 22 марта президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Среди задержанных пятеро украинцев и трое белорусов. Они якобы работали на российские спецслужбы.

«Они арестовали пять украинцев и трех белорусов, [якобы работавших в интересах РФ]. Но никто ничего не доказывает и не показывает. Всё просто — хотят обменять. Хватают людей, чтобы предложить России и Белоруссии обмен на кого-то. Уже предлагают», — цитирует Лукашенко ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил о задержании девяти иностранцев, которые подозреваются в шпионаже в пользу России. Задержанные якобы готовили диверсии по заказу разведки РФ.