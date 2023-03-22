Вашингтон, 22 марта, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Только Россия может положить конец конфликту на Украине, заявил представитель Госдепа США, сообщает 22 марта Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Таким образом американский дипломат отреагировал на идею создания «группы посредников» из представителей стран Запада, предложенную бывшим главой Мюнхенской конференции по безопасности Вольфгангом Ишингером.

Представитель Госдепа заявил, что «препятствие на пути к миру на Украине» остаётся только одно и якобы это препятствие — Россия. По его словам, «только Россия может сегодня положить конец» вооружённому конфликту на Украине.

Напомним, заявление Ишингера, предложившего идти к миру на Украине через создание «группы посредников» из США, Британии, Франции и Германии, в России осудили.

В МИД России это заявление назвали абсурдным, поскольку перечисленные страны не только являются поставщиками наёмников в ряды ВСУ, но и поставщиками тяжёлых видов вооружений, из которых стреляют как по российским военным, так и по мирным жителям.

Кроме того, как ране подчеркивали в Кремле, именно США могут при желании дать Киеву указание прекратить военные действия, однако это не в интересах Вашингтона, который уже продемонстрировал готовность сражаться с РФ до последнего украинца.