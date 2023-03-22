Popular Mechanics: теоретически авианосец «Адмирал Кузнецов» является боеспособным

Вашингтон, , 14:14 — REGNUM Находящийся на ремонте российский авианосец «Адмирал Кузнецов» — теоретически является боеспособным. Такую оценку дал обозреватель американского журнала Popular Mechanics Кайл Мизоками.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» на ремонте © Павел Львов/РИА Новости

В материале говорится о 22 авианосцах, которыми располагают 13 стран. Среди них оказался российский авианосец «Адмирал Кузнецов».

По оценке автора статьи, «Адмирал Кузнецов» способен переносить до 24 истребителей Су-33 и МиГ-29К, а также шесть вертолетов. В строй, как пишет Мизоками, авианосец должен вернуться в конце 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что возвращение авианосца «Адмирал Кузнецов» в состав военно-морского флота состоится в 2024 году. Ремонт и модернизация корабля началась в 2017 году.