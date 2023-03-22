Донецк, , 14:06 — REGNUM Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает лицемерным решение Международного уголовного суда выдать ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Мария Захарова Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В своем Telegram-канале Мария Захарова вспомнила похищение вьетнамских детей Соединёнными Штатами Америки в ходе войны во Вьетнаме в 1975 году в рамках операции Babylift.

«Американцы массово начали вывозить из Вьетнама детей. В том числе грудничков. Самолётами. В архивах сохранилась запись», — написала российский дипломат.

Захарова отметила, что от рук США из-за преступной халатности погибли 78 малышей. Всего из Вьетнама за тот период было похищено более трёх тысяч детей: «Точные цифры до сих пор установить невозможно. Уже сейчас, став взрослыми, многие из них ищут своих настоящих родителей».

Ранее обозреватель болгарского издания «Дума» Дахер Дахер-Ламот раскритиковал решение Международного уголовного суда, назвав его «шизофренической русофобией». Также он отметил, что МУС по каким-то причинам не преследует военнослужащих США, Франции, Иразиля или Канады, совершивших гораздо более тяжкие преступления против мирного населения.