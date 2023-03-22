Москва, , 14:03 — REGNUM Правительство России постановило расширить перечень объектов, для размещения которых не нужно оформлять права на земельные участки. В этот перечень вошли веранды для обустройства уличных кафе, а также площадки для размещения строительной техники и материалов при текущем или капитальном ремонте зданий. Эта информация опубликована 22 марта на официальном сайте правительства России.

Летняя веранда кафе Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Владельцы ресторанов или кафе могут оборудовать площадку, примыкающую к основному зданию, без дополнительных процедур. Данная мера позволит поддержать предпринимателей, работающих в сфере общественного питания», — говорится в сообщении.

При этом важным условием является нахождение земли под новыми посадочными местами в государственной или муниципальной собственности и отсутствие других целей на неё.

Помимо поддержки предпринимателей, правительство считает, что данное нововведение позволит быстрее проводить капитальный или текущий ремонт зданий, «поскольку строители могут размещать необходимую технику и стройматериалы вблизи места проведения работ».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что для гостиниц и ресторанов упростили систему оборота маркированной воды. Благодаря механизму, разработанному Минпромторгом, Роспотребнадзором, Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Федерацией отельеров и рестораторов России, с 1 марта рестораны и отели больше не должны сканировать коды маркировки, если оказывают полноценные услуги общественного питания и включают воду в счета клиентов.