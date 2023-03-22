Вашингтон, 22 марта, 2023, 13:55 — ИА Регнум. США отвергли предложенный Китаем мирный план по урегулированию кризиса на Украине, так как не стремятся к миру. Об этом YouTube-каналу Judging Freedom заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Если бы мы были заинтересованы в мире, а я думаю, мы ясно дали понять, что мы не заинтересованы в нем <…> нам следовало бы просто сказать, что мы рассмотрим предложение, изучим его и ответим», — объяснил Макгрегор.

По его словам, в Белом доме, который отверг план Китая по прекращению огня, придерживаются позиции, сформированной в девяностые годы. Это началось с того, что Мадлен Олбрайт в своей дискуссии с Колином Пауэллом в 1992 году настаивала на том, что США — это незаменимая нация, ничего не может произойти нигде на планете без ведома Вашингтона.

«Это было очень глупое замечание, потому что это вопиющая неправда», — считает Макгрегор.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне считают, что возможные призывы к перемирию на Украине неприемлемы.