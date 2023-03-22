Амман, , 13:53 — REGNUM Правительству Иордании рекомендовано выслать из королевства посла Израиля в Аммане. За это проголосовала палата представителей (парламент) страны. Об этом 22 марта сообщает агентство Petra.

Амман. Иордания © Михаил Алаеддин/РИА Новости

Уточняется, что поводом для такого решения стала карта Израиля, которую министр финансов еврейского государства, лидер входящей в правящую коалицию партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич разместил на трибуне во время своего выступления. Она включала в себя в том числе территорию Иорданского Хашимитского королевства и палестинские районы.

Напомним, ранее панарабский телеканал Al-Jazeera опубликовал видео и цитаты выступления израильского министра во время его визита во Францию. В частности, Смотрич заявил, что палестинского народа не существует и что он является вымышленным изобретением, возраст которого не превышает 100 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель назвал подобные высказывания министра финансов Израиля неприемлемыми и призвал израильское правительство дезавуировать слова Смотрича. По мнению Борреля, подобное заявление является неуважительным, неправильным, опасным и контрпродуктивным.