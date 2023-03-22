Санкт-Петербург, 22 марта, 2023, 13:50 — ИА Регнум. До 10 человек увеличилось число пострадавших в автомобильной аварии с участием автобуса на Московском шоссе в Санкт-Петербурге, которая произошла 21 марта. Об этом 22 марта сообщил источник в медицинской сфере.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«По уточненным данным, в ДТП получили травмы 10 человек», — приводит его слова ТАСС.

Также источник уточнил, что шесть человек из этого числа, в том числе двое детей 2013 и 2006 годов рождения, были направлены в медучреждения, а остальных отпустили на амбулаторное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Нижегородской области произошло ДТП с участием школьного автобуса и грузового автомобиля. Никто из детей в результате аварии не пострадал.