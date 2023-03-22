Москва, , 13:47 — REGNUM Мирные инициативы Китая по урегулированию конфликта на Украине и в переговорах между Ираном и Саудовской Аравии вполне могут стать основанием для присуждения Нобелевской премии мира их инициатору — главе канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И. Однако допустить принятие такого решения комитета по премиям не позволят США, пишет «Взгляд».

Ван И Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В кои-то веки у Нобелевского комитета появился кандидат на премию мира, за которого не будет стыдно. Но США вряд ли допустят установления справедливости», — говорится в материале российской деловой газеты.

Назвать нового лауреата этой премии предстоит в октябре 2023 года. Как отмечает издание, в последние годы Нобелевская премия мира изрядно дискредитирована. Что стоит, в частности, присуждение её Бараку Обаме, которому она досталась вообще ни за что, или Мартти Ахтисаари, который удостоен награды за оправдание и легализацию агрессии НАТО против Югославии.

Напомним, в 2022 году лауреатами Нобелевской премии мира стали две организации — правозащитный центр «Мемориал» (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) и киевский «Центр гражданских свобод», а также белорусский правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, которого в Белоруссии обвиняли в контрабанде и неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий.