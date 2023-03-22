Эксперт: Китай не торопится с «Силой Сибири — 2» ради собственной выгоды
Москва, 22 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» рассказал, почему Китай не торопится со строительством газопровода «Сила Сибири — 2».
«Китай считает, что чем сложнее ситуация у Газпрома на европейском рынке, тем больше он должен выиграть в рамках подписания контракта», — считает Юшков.
Эксперт подчеркнул, что все необходимые требования, маршрут, объемы и технические параметры уже давно согласованы. Единственный момент, который не устраивает Пекин, — цена, по которой Россия на данный момент готова продавать свой газ.
Об отказе КНР наращивать закупку российского газа ранее заявляло агентство Bloomberg, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подобные заявления, назвав их «малоквалифицированными вбросами».