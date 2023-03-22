Москва, 22 марта, 2023, 13:44 — ИА Регнум. Эксперт Финансового университета при правительстве Российской Федерации и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью газете «Взгляд» рассказал, почему Китай не торопится со строительством газопровода «Сила Сибири — 2».

Кирилл Кухмарь/ТАСС Чаяндинское нефтегазовое месторождение ПАО «Газпром»

«Китай считает, что чем сложнее ситуация у Газпрома на европейском рынке, тем больше он должен выиграть в рамках подписания контракта», — считает Юшков.

Эксперт подчеркнул, что все необходимые требования, маршрут, объемы и технические параметры уже давно согласованы. Единственный момент, который не устраивает Пекин, — цена, по которой Россия на данный момент готова продавать свой газ.

Об отказе КНР наращивать закупку российского газа ранее заявляло агентство Bloomberg, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскритиковал подобные заявления, назвав их «малоквалифицированными вбросами».