Минск, 22 марта, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Россия в случае применения Киевом боеприпасов с низкообогащенным ураном даст такой ответ, который окажется страшным для всей планеты. Такое мнение 22 марта высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится на приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии мероприятии, его слова приводит агентство БелТА.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком», — сказал он, комментируя недавно заявленные Британией планы по поставкам Киеву.

Также белорусский лидер подчеркнул, что у России для ответа на использование таких снарядов имеется не только обедненный уран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что возможность поставок Лондоном Киеву снарядов с обеднённым ураном является безумием, от которого нужно отходить в сторону.

20 марта заместитель министра обороны Соединённого Королевства Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент РФ Владимир Путин указал, что российская сторона будет вынуждена отреагировать на такое решение Лондона.