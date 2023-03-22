Запорожье, , 13:34 — REGNUM В городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, прогремели взрывы. Об этом 22 марта сообщил ряд украинских изданий.

Взрыв Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Запорожье объявили тревогу, прозвучал взрыв. Власти призвали идти в укрытия», ― пишет «Страна».

Позднее появились сообщения о серии взрывов. Подробности происшествия пока не сообщаются. Также не уточняется и место взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Добавим, что Министерство обороны России официально не заявляло о нанесении ударов 22 марта по инфраструктуре на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 марта сигналы воздушной тревоги раздались в ряде регионов на территории Украины.

Напомним, мощный взрыв в городе Запорожье, который временно находится под контролем вооружённых формирований Украины, прогремел 21 марта. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, после взрыва на территории города был объявлен режим воздушной тревоги.