Украина, 22 марта, 2023, 13:34 — ИА Регнум. В городе Запорожье, который находится под контролем украинских сил, прогремели взрывы. Об этом 22 марта сообщил ряд украинских изданий.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

«В Запорожье объявили тревогу, прозвучал взрыв. Власти призвали идти в укрытия», ― пишет «Страна».

Позднее появились сообщения о серии взрывов. Подробности происшествия пока не сообщаются. Также не уточняется и место взрыва. В регионе объявлена воздушная тревога.

Добавим, что Министерство обороны России официально не заявляло о нанесении ударов 22 марта по инфраструктуре на территории Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 марта сигналы воздушной тревоги раздались в ряде регионов на территории Украины.

Напомним, мощный взрыв в городе Запорожье, который временно находится под контролем вооружённых формирований Украины, прогремел 21 марта. Как уточнил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, после взрыва на территории города был объявлен режим воздушной тревоги.