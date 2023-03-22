Минск, 22 марта, 2023, 13:33 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным заявление Польши об условиях вступления в конфликт с Россией. Его слова передает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отреагировал на заявление посла Варшавы в Париже о том, что Польша вмешается в конфликт на Украине в случае, если ВСУ начнут проигрывать. По словам белорусского лидера, главными инициаторами нападения будут не поляки, а американцы, которые засели в Польше.

Глава белорусского государства пообещал обсудить с Владимиром Путиным, «как мы их должны поставить на место».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится на приуроченном к 80-летней годовщине хатынской трагедии мероприятии, заявил, что возможность поставок Лондоном Киеву снарядов с обеднённым ураном является безумием, от которого нужно отходить в сторону. Лукашенко подчеркнул, что в случае использования таких боеприпасов ответ со стороны России окажется страшным для всей планеты.