Мелитополь, , 13:28 — REGNUM В городе Запорожье, временно оккупированным ВСУ, днём 22 марта произошло несколько взрывов. Об том сообщил в своём Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В Запорожье громко! Начиная с 12:30 в областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, прозвучало несколько серий взрывов», — написал Рогов.

По его данным, над городом после взрывов виден дым. Подробности Рогов пообещал сообщить позже.

Накануне Рогов сообщил, что ВСУ готовятся наступать на Запорожскую область. По его информации, планируются удары по нескольким направлениям.