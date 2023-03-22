Донецк, 22 марта, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Здание водоканала в Петровском районе города Донецка Донецкой Народной Республики уничтожено в результате попадания украинской баллистической ракеты «Точка-У». Об этом сообщил начальник Кировской службы водоканала Александр Улавин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сергей Батурин/РИА Новости Последствия попадания ракеты «Точка-У» в здание водоканала в Петровском районе Донецка

«[Ракета] разрушила здание водоканала, который занимался обслуживанием сети района. От здания ничего не осталось. От людских вещей тоже ничего не осталось. Оборудование уничтожено», — рассказал Улавин.

Отмечается, что прилёт был зафиксирован в 03:45 по местному времени. В результате обстрела со стороны Вооружённых сил Украины ни один человек не пострадал.

Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК), сообщалось об обстреле Донецка со стороны ВСУ в ночь на 22 марта. Всего было выпущено шесть снарядов (в 02:00 и в 04:00 по местному времени).