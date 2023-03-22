Москва, , 13:18 — REGNUM Биологические программы США предназначены для использования в том числе в военных целях. Такой вывод сделала парламентская комиссия по расследованию работы американских биолабораторий на Украине. Об этом 22 марта в ходе заседания комиссии заявил сопредседатель комиссии, вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

Константин Косачев и Ирина Яровая (сс) Совет Федерации

«Принимая во внимание всю совокупность установленных в ходе парламентского расследования обстоятельств, можно сделать однозначный вывод о том, что биологические программы США имеют очевидное двойное назначение и предназначены в том числе для использования в военных целях», ― уточнил сенатор.

Он пояснил, что расследование проводилось не с целью установить виновность конкретных лиц в совершении соответствующих преступлений и оно не подменяет собой дознание, предварительное следствие и судопроизводство. Но, по словам вице-спикера Совфеда, полученная комиссией информация доводилась до органов дознания и следствия «для принятия мер процессуального реагирования».

Косачёв отметил, что генеральным заказчиком биологических исследований является Пентагон и аффилированные с ним структуры.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопрос о готовности России реагировать на новые вызовы в связи с работой финансируемых США биологических лабораторий, заявила, что специалисты ведомства принимают все необходимые меры, чтобы защитить здоровье жителей России, в стране активно идёт реализация планов по проекту «Санитарный щит».

По информации российских законодателей, сейчас на территориях различных стран действует порядка 400 подконтрольных США биологических лабораторий двойного назначения.

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