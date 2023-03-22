Москва, 22 марта, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Пробу Манту можно мочить и даже купаться в бассейне и водоёмах. Однако теперь и чесать её строго запрещено. Об этом заявила главный внештатный специалист-фтизиатр департамента здравоохранения Москвы Елена Богородская.

markusspiske Бассейн

«Конечно, можно, ничего страшного не произойдет. Вода не является катализатором иммунологических реакций. Можно и в море плавать, и в речке купаться, и в бассейн ходить — ничего страшного», — цитирует специалиста РИА Новости.

Однако врач подтвердила, что чесать и тереть пробу Манту категорически запрещено, именно этим и объясняется возникший миф о том, что при Манту нельзя мыться.

Медик заверила, что на пробу Манту не бывает никакой побочной реакции у пациентов любого возраста.

«Это абсолютно безопасное исследование. На пробу Манту побочных реакций не бывает никаких и никогда. Диаскинтест имеет определенное ограничение. Но прежде, чем провести пробу, пациента осматривает врач», — пояснила Богородская.

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