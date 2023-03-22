Донецк, 22 марта, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил о готовности российских сил отразить любую контратаку военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в республике. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Наши силы готовы к отражению любой атаки сейчас», — сказал Ян Гагин, добавив, что оборона эшелонирована.

При этом Ян Гагин уточнил, что в настоящее время у противника не сформированы те самые «ударные кулаки», чтобы качественно нанести атаку.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее при обстреле Донецка со стороны Вооруженных сил Украины зафиксировано прямое попадание в административное здание филиала предприятия «Вода Донбасса». Повреждена газовая труба. Снарядами ВФУ также повреждены три частных жилых дома.