Гладков: при обстреле со стороны ВСУ погиб житель села Борисовка Белгородской области

Белгород, , 13:18 — REGNUM Подразделения ВСУ 22 марта обстреляли село Борисовка Волоконовского района Белгородской области. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

Артиллерийский обстрел ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Большая часть снарядов прилетела на территорию сельскохозяйственного предприятия. К большому горю, один человек погиб. Это мужчина, сторож предприятия», — написал Гладков.

Он также сообщил, что от обстрелов пострадали три домовладения. Там были разбиты окна, повреждены фасады. Кроме того, в селе было нарушено электро — и газоснабжение. Аварийные службы начали устранять последствия атаки.

Белгородская область регулярно подвергается нападениям со стороны ВСУ. Ранее было сообщение о ранении российского пограничника в этом регионе украинским снайпером. В ответ артиллерия РФ накрыла огнём позицию стрелка.