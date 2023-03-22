Донецк, 22 марта, 2023, 13:07 — ИА Регнум. Десятки тысяч человек могут насчитываться в группировке вооружённых формирований Украины в городе Часов Яр, откуда Киев совершает периодические попытки контратак на Артёмовск. Об этом 22 марта заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Как отметил Гагин, в данный момент в Артёмовске находится около 10 тыс. киевских военных.

«Сейчас в районе Часов Яра противник сформировал достаточно серьёзную группировку, это тоже несколько тысяч, возможно, это десятки тысяч», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву грозит утрата контроля над другими городами, если Артёмовск освободят российские войска. Поэтому, по его мнению, украинские войска должны удерживать город столько, сколько смогут.