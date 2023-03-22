Донецк, 22 марта, 2023, 13:05 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины на данный момент не способны на проведение каких-либо наступательных операций на линии соприкосновения, заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Сейчас у противника пока не сформированы те самые ударные кулаки, бронегруппы и живая сила, чтобы действительно качественно ударить и разрезать наши новые территории», — рассказал советник Пушилина в эфире телеканала «Россия-1» 22 марта.

Также Ян Гагин добавил, что небольшая численность войск также не позволит ВСУ сформировать подразделения для прорыва линии соприкосновения.

Накануне неназванный чиновник Североатлантического альянса в интервью немецкому изданию Bild сообщил, что Вооружённые силы Украины накапливают силы для масштабного наступления на Луганск и Запорожье.