Москва, 22 марта, 2023, 13:24 — ИА Регнум. Российские производители радиоэлектроники испытывают затруднения при попытке получить льготные кредиты по ставке пять процентов, передаёт 22 марта РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Электроника

Отмечается, что в программе кредитования участвует ряд банков, в том числе Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Газпромбанк.

Как сообщает глава консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева, в настоящее время отмечается «промедление в получении льготных кредитов».

Другой представитель производителей радиоэлектроники рассказал, что Минцифры возвращает заявления о заключении соглашений на субсидии. По данным собеседника издания, до ведомства не довели бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств.

Речь идёт о введённых в России постановлением правительства № 407 год назад льготных кредитах «в рамках мер поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления».

Их планировалось выдавать до конца 2022 года, однако срок их действия продлили (как минимум до конца этого года), расширив подпадающий под действия кредитов перечень электроники.

Так, действие кредитов распространили с производителей компьютеров на производителей телекоммуникационного и офисного оборудования. К тому же увеличился срок действия льготного кредитования — с одного года до пяти лет.

Минимальный размер такого кредита составляет три миллиарда рублей, максимальный — 100 миллиардов рублей. Претенденты на получения льготного кредита должны с 2021 года иметь в реестре российской промышленной продукции хотя бы один вид техники.